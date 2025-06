Christian-Ditsch.de

Die Ressource kühles Nass wird immer kostbarer. Auch in Ostbrandenburg. Dort, wo in Grünheide die »Gigafactory« von Tesla steht. Der US-E-Autobauer hat einen neuen Wasservertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) vereinbart. Am Mittwoch kam die WSE-Verbandsversammlung in Strausberg zusammen. Unter Protest (Foto). Die Kundgebung hat das Bündnis »Tesla den Hahn abdrehen« organisiert – Motto: »Wasser für alle, anstatt für Konzerne.« Denn das Element mit der chemischen Formel H2O gehört zuallererst an Einrichtungen der Daseinsvorsorge verteilt. (jW)