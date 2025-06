Rom. Italien muss ein Jahr vor der WM weiter nach einem neuen Nationaltrainer suchen: Wunschkandidat Claudio Ranieri (73) erteilte dem nationalen Fußballverband nach wenigen Tagen Bedenkzeit eine Absage. Italien fürchtet beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei zu sein. Beim letzten Spiel unter Luciano Spalletti reichte es der Squadra Azzurra am Montag in der Qualifikation gegen Moldau nur zu einem 2:0. Der Gruppensieg ist damit praktisch unerreichbar. (dpa/jW)