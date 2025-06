Israelische Archäologen haben einen antiken Sarkophag gefunden, auf dem ein Trinkwettbewerb zwischen dem Weingott Dionysos und dem mythologischen Muskelprotz Herkules abgebildet ist. Der prunkvolle römische Sarg aus Marmor sei bei Ausgrabungen in den Dünen in der Nähe der antiken Hafenstadt Caesarea gefunden worden, sagte Ausgrabungsleiterin Nofar Schachar. »Wir haben einen echten Schatz gefunden, wir konnten unseren Augen nicht trauen«, beschrieb Schachar den Moment der Entdeckung. Es sei einer der schönsten Funde in der israelischen Geschichte. »Man sieht Herkules, der auf dem Boden auf einem Löwenfell liegt, schon am Ende des Trinkwettbewerbs«, sagte die Archäologin. Er halte einen Weinbecher in der Hand. Bei dem Wettbewerb habe natürlich Dionysos (bekannt auch als Bacchus) gesiegt, der nicht nur Gott des Weins, sondern auch der Freude, Fruchtbarkeit und Ekstase ist. Der große Sieger sei auf dem Sarkophag mit seiner Gefolgschaft in einer Freudenprozession abgebildet. »Und diese ganze Prozession sollte den ehrwürdigen Menschen, der in diesem römischen Sarkophag beigesetzt wird, ins Jenseits begleiten«, erklärte Schachar. Der rund 1.700 Jahre alte Marmorsarg war zerbrochen, als er gefunden wurde, Konservationsexperten setzten ihn wieder zusammen. (dpa/jW)