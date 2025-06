Daniel Cole/REUTERS

Der in den USA wegen »Verschwörung zur Behinderung eines Beamten« angeklagte Gewerkschafter David Huerta ist am Montag (Ortszeit) entlassen worden (siehe Bild). Er war am Freitag bei Protesten gegen Razzien der US-Einwanderungsbehörde in Los Angeles festgenommen worden. Seit Tagen demonstrieren Menschen trotz heftiger Repression gegen die US-Abschiebepolitk. Nach einem ersten Einsatz von 2.000 Nationalgardisten am Wochenende hat Präsident Donald Trump am Montag weitere 2.700 Soldaten, darunter 700 Marines, mobilisieren lassen. (jW)