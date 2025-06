Der Hamburger Radio- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie seine Familie dem NDR mitteilte. Seit 1971 beim öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) engagiert, hatte der Moderator TV-Sendungen wie »Die aktuelle Schaubude« und zahlreichen Hörprogramme, darunter »Hamburg am Mittag« und »Große Freiheit« präsentiert. Bekannt war er für seinen Mutterwitz und Sprachfluss. Als Kind aus Pommern nach Hamburg gekommen, landete von Tiedemann nach Stationen als Polizeireporter für das Hamburger Abendblatt sowie als Korrespondent für den Springer Auslandsdienst in Argentinien beim NDR. In den 80ern machte er mit Abstürzen Schlagzeilen, kam aber wieder auf die Beine. Von 1991 bis 1998 war von Tiedemann zudem Stadionsprecher für den HSV. (dpa/jW)