Eine Romanze über zwei menschliche Roboter im Südkorea der Zukunft hat den Tony Awards als bestes neues Musical am New Yorker Broadway gewonnen. »Maybe Happy Ending« von Will Aronson und Hue Park erhielt beim wichtigsten Theaterpreis der USA zudem weitere Auszeichnungen für Hauptdarsteller Darren Criss und Regisseur Michael Arden. Insgesamt bekam das Musical sechs Tony Awards – die meisten des Abends. Die Bühnenadaption von »Buena Vista Social Club« erhielt vier Preise. Als bestes neues Theaterstück wurde »Purpose« von Branden Jacob-Jenkins ausgezeichnet. Das Drama erzählt von einer einflussreichen afroamerikanischen Familie in Chicago und hatte bereits den Pulitzer-Preis als bestes Drama gewonnen. Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. (dpa/jW)