Kim Novak erhält bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Das teilte der Festspielleiter Alberto Barbera am Sonntag mit. Die 92jährige Schauspielerin, die im Hollywood der 50er und 60er Jahre große Erfolge feierte, wolle die Auszeichnung im August persönlich entgegennehmen. Barbera würdigte die US-Amerikanerin als »Rebellin im Herzen des Systems«. In Venedig feiert auch der Dokumentarfilm »Kim Novak’s Vertigo« des Schweizer Regisseurs Alexandre Philippe Weltpremiere, der ihre Rolle im Hitchcock-Klassiker beleuchtet. Die Filmfestspiele in Venedig finden in diesem Jahr vom 27. August bis 6. September statt. (dpa/jW)