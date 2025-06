Enea Lebrun/REUTERS

In dem mittelamerikanischen Land eskaliert die Gewalt. Polizisten schossen am Donnerstag (Ortszeit) einem Demonstranten ins Gesicht (Foto), der sich am Protest der indigenen Bevölkerungsgruppe der Embera beteiligt hatte. Widerstand wird gegen die Kahlschlagpläne der rechten Regierung unter José Raúl Mulino und die Präsenz der USA geleistet. Der Kampf der Arbeiter auf den Chiquita-Bananenplantagen hat die sozialen Konflikte, gekennzeichnet durch die Privatisierung der Sozialversicherung und eine Anhebung des Rentenalters, mittlerweile explodieren lassen. (jW)