Franz Naskrent/Funke Foto Services/imago Vlastimil Hort (l.) im Januar 2019 in Oberhausen

Schachgroßmeister Vlastimil Hort ist am 12. Mai im Alter von 84 Jahren verstorben. Der am 12. Januar 1944 in Kladno geborene Hort gehörte über mehr als zwei Dekaden zur absoluten Weltelite und teilte sich auf seinem Karrierehöhepunkt 1977 mit Michail Tal und Lew Polugajewski den sechsten Platz in der Weltrangliste. Im gleichen Jahr verlor er das Kandidatenviertelfinale gegen Exweltmeister Boris Spasski erst in der Verlängerung durch eine unglückliche Zeitüberschreitung. Zuvor gewährte er dem erkrankten Spasski eine zusätzliche Auszeit, weil er nicht von dessen Indisponiertheit profitieren wollte. Aufgrund seines hohen Könnens, seiner Fairness, seiner pointierten Statements und vieler humorvoller Anekdoten genoss er sowohl in seiner tschechischen Heimat als auch in Deutschland Legendenstatus und galt als »Schwejk des Schachs«. Popularität erlangte Hort als launiger Kommentator neben Helmut Pfleger in der WDR-Sendung »Schach der Großmeister«. Claus Spahn, der Macher des alljährlichen Duells zweier Weltklasseakteure um den WDR-Schachpreis, hatte Hort 1981 beim Kandidatenfinale zwischen Robert Hübner und Viktor Kortschnoi kennengelernt und Gefallen an dessen außergewöhnlichem Sinn für Humor gefunden. Bis 2005 hielt sich der Dauerbrenner im Fernsehprogramm.

Zum königlichen Spiel fand Hort eher zufällig: Im Alter von fünf Jahren musste er zwei Monate in Quarantäne im Krankenhaus verbringen. Ein Arzt brachte ihm die Regeln bei. Hort fing Feuer, besuchte einen Schachklub in Kladno und verbesserte sich autodidaktisch durch das Studium eines Buches, dessen sämtliche Partien er auswendig beherrschte. Nachdem er 1959 die Silbermedaille bei der ČSSR-Meisterschaft errungen hatte, durfte er schon als 16jähriger sein Land bei der Schacholympiade 1960 in Leipzig vertreten. 1965 wurde er zum Großmeister ernannt und avancierte schnell zu einem der weltbesten Spieler. Folgerichtig wurde er 1970 in die Weltauswahl berufen, die beim legendären ersten Duell Sowjetunion gegen den »Rest der Welt« unterlag. Hort gewann als einer der wenigen Spieler der Weltauswahl sein Minimatch am vierten Brett gegen Lew Polugajewski mit 2,5:1,5. Durch die Niederschlagung des »Prager Frühlings« 1968 frustriert, blieb Hort dennoch in der ČSSR, weil er seinen Sohn nicht verlassen wollte. Erst 1982 nutzte er ein Turnier in Tunis zur Flucht in die BRD. Zu diesem Zeitpunkt spielte Hort bereits durch die Vermittlung von Pragosport für den von Mäzen Wilfried Hilgert alimentierten Schachklub SG Köln-Porz in der deutschen Bundesliga.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Vlastimil Hort greift mit 36.Th4! den Bauern h7 an, der sich nicht decken lässt

Vlastimil Hort errang sechsmal den tschechoslowakischen Landesmeistertitel, dreimal triumphierte er in der BRD. Von 1960 bis 1992 bestritt er 14 Schacholympiaden, elf für die ČSSR, drei für die BRD. 1972 in Skopje errang er dabei die Silbermedaille an seinem Brett. Mit der ČSSR-Mannschaft gelang ihm bei der Olympiade 1982 in Luzern mit der Silbermedaille hinter der UdSSR der größte Teamerfolg.