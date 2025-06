Thomas Mukoya/REUTERS

Der Weltumwelttag am Donnerstag – ein Aktionstag in mehr als 150 Ländern – wandte sich in diesem Jahr mit einem Hashtag international gegen die globale Vermüllung mit Plastikmaterial. Millionen Tonnen des Kunststoffs landen jährlich unkontrolliert in der Natur, geraten in die Nahrungsketten von Mensch und Tier, verseuchen die Weltmeere und ihre Bewohner. In afrikanischen Staaten wie Ruanda und Kenia wird mittlerweile verstärkt gegen Plastiktüten vorgegangen. In den Außenbezirken von Nairobi (Foto) suchen Menschen nach verwertbaren Plastikabfällen. (jW)