Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußball-Liga hat allen 36 sportlich qualifizierten Vereinen eine Lizenz für die Bundesliga und die Zweite Bundesliga erteilt. Die Entscheidung des Lizenzierungsausschusses für die Spielzeit 2025/26 teilte der Dachverband am Vormittag mit. »Im Herbst müssen die Clubs für die dann laufende Spielzeit 2025/26 satzungsgemäß erneut ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dokumentieren«, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)