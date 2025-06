Hauke-Christian Dittrich/dpa Merksatz: Das bisschen Haushalt macht sich eben doch nicht von allein (Bremen, 17.11.2022)

Sind Deutschlands Werktätige faul? Nein! Deutsche Journalisten machen ihren Job nicht. Am 18. Mai geisterte eine Meldung durch die Medienlandschaft. Demnach leisteten hiesige Beschäftigte im Ranking der Industrienationen den drittletzten Platz bei den geleisteten Arbeitsstunden. Selbst die hitzegeplagten Griechen rissen 135 Stunden mehr im Jahr ab. Die »Aktion gegen Arbeitsunrecht« stellte inzwischen klar: »Fake News, die Arbeitszeitstudie des IW existiert nicht.« Die Initiative hat beim Institut der deutschen Wirtschaft nachgebohrt und erfahren: »Von uns kam am Sonntag nur eine Pressemeldung. In der Berichterstattung wurde daraus eine Studie. Nun ja.«

Nun ja. Es gab nicht einmal »Pressemeldung«, lediglich eine »IW-Nachricht«. Die aber verbreitete die Nachrichtenagentur AFP als reine Wahrheit, und prompt titelte die Bild-Zeitung: »Exklusiv. Die internationale Fleiß-Tabelle«. So wurde aus einer Zeitungsente eine Nachrichtenbombe, deren Knall bis heute nachhallt und eine haltlose Debatte mit heißer Luft befeuert. So laufen Kampagnen ab. Am 13. Mai hatte der Bundeskanzler auf dem CDU-Wirtschaftstag das Thema gesetzt: »Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten«, tönte da Friedrich Merz (CDU). Die sogenannte IW-Analyse kam da gerade recht, wenngleich sie nichts beweist. Grundlage ist ein Zahlensalat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Daten zu Voll- und Teilzeit, Überstunden und Schwarzarbeit vermengt und daraus einen Pro-Kopf-Wert an Arbeitspensum herleitet.

Die OECD selbst weist auf die Limitierung des Materials hin. Gerade im Fall Deutschlands wirkt eine gewaltige Unwucht. Die hohe Teilzeitquote – am Montag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) fürs erste Quartal mit knapp 40 Prozent beziffert – reißt den Durchschnitt nach unten. Svenja Flechtner, Juniorprofessorin für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen, wittert Täuschung. Die Fokussierung auf ein sinkendes Stundenmittel sei »irreführend, denn sie suggeriert, dass die Deutschen fauler geworden seien und fleißiger werden müssten«, befand sie am Dienstag gegenüber jW. Und fügte hinzu: »Insgesamt arbeiteten die Deutschen vor zwei Jahren mit 55 Milliarden Stunden so viel wie nie zuvor.«

Trotzdem verschärfte vor zehn Tagen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann noch einmal den Ton. Gerade jungen Menschen gehe es nicht mal mehr um Work-Life-Balance, »sondern um Life-Life-Balance«. Die Stimmungsmache hat System, und die Regierung einen Plan. Sie will laut Koalitionsvertrag den Achtstundentag kippen und durch »eine wöchentliche Höchstarbeitszeit« ersetzen – von wegen »bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf«. Tatsächlich zielt der Vorstoß darauf, Beschäftigte noch disponibler zu machen und die Löhne zu drücken. Dabei sind in dieser Hinsicht schon heute alle Dämme offen. Das IAB zählte 2023 rund 1,3 Milliarden Überstunden, davon mehr als die Hälfte, 775 Millionen, unbezahlt.

»Arbeitsscheue« Deutsche? Dumpfe Propaganda! Das ökonomische Einmaleins lehrt, dass lange Arbeitszeiten kein Maßstab für eine gesunde Wirtschaft sind, sondern für geringe Produktivität und mangelnde Effizienz. Etliche Studien belegen eine Kausalität zwischen Arbeitszeitverkürzung und höherer Produktivität bei mehr Wohlbefinden und besserer Gesundheit der Betroffenen. Nach Erkenntnissen der Arbeitssoziologie sind Menschen an einem Achtstundentag zumeist nur 3,5 bis vier Stunden konzentriert bei der Sache. Die »Aktion gegen Arbeitsunrecht« verweist auf die finanzmarktgesteuerte englische Volkswirtschaft, wo sogenannte Bullshitjobs mit »sinnlosen und völlig unproduktiven Arbeitstagen« 40 Prozent der lohnabhängigen Beschäftigung ausmachten.

»Angesichts des bereits hohen Arbeitspensums insbesondere von Menschen mit Betreuungs- und Pflegeverantwortung kann Mehrarbeit nur zu Lasten von Gesundheit, Kindern und Familien, partnerschaftlicher Arbeitsteilung und gesellschaftlichem Engagement gehen«, gab Flechtner von der Uni Siegen zu bedenken. Feline Tecklenburg, Kovorstandsmitglied der Initiative »Wirtschaft ist Care« (WiC), griff den Punkt gestern im jW-Gespräch auf. »Nur durch Unmengen unbezahlt geleisteter Sorgearbeit kann in Deutschland überhaupt gewirtschaftet werden«, bemerkte sie. »Das anzuerkennen, wäre angebracht – aber nicht die arrogante Herablassung eines männlichen Millionärs, der im Zweifel noch nie viele Wochen am Bett einer Angehörigen verbracht hat und sicher nicht die eigene Wohnung putzt.«