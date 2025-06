Samrang Pring/REUTERS In Feierlaune – oder: Koste es, was es wolle. Prosit!

Eine Geschichte aus dem wahren Leben: Die einen setzen an, die anderen specken ab. Oder: Das Heer der Billiglöhner wird immer größer, das der Einkommensmillionäre gleichfalls. Auch in Deutschland. Die Zahl derer, die ein Einkommen von mindestens einer Million Euro auf der hohen Kante haben, sei um 18 Prozent auf rund 34.500 Personen gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Die Wiesbadener Statistiker verglichen dabei die Daten von 2020 und 2021, den aktuell statistisch erfassten Vergleichszeitraum.

Der Anstieg der Leute mit dickem Portemonnaie lässt sich nach Behördenangaben mit der höheren Inflation im Jahr 2021 erklären. Teils zumindest. Wenn der Inflationseffekt herausgerechnet würde, läge der Zuwachs an Einkommensmillionären immer noch bei zwölf Prozent im Vergleich zu 2020.

Im Durchschnitt lagen die Einkünfte der Millionäre bei 2,8 Millionen Euro. Dabei verdienten sechs von zehn ihr Geld hauptsächlich mit einem Gewerbebetrieb. Eine Halbwahrheit, wenn überhaupt. Denn: Zuvorderst machten Mehrwertproduzenten den Bossen die Taschen voll. Und knapp 20 Prozent der Einkommensmillionäre hatten eine nicht selbständige Arbeit, und 15 Prozent waren selbständig tätig.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung (HBS) zeigte sich besorgt ob der Zahlen. Der Zunahme von Einkommensmillionären in Krisenzeiten stehe eine Zunahme von Armen gegenüber, erklärte die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der HBS, Bettina Kohlrausch, am Mittwoch gegenüber AFP. Die Zahlen zeigten, dass die Besorgnis vieler Menschen, besonders mit kleinen und mittleren Einkommen, über die soziale Ungleichheit in Deutschland »einen realen Grund« habe, so Kohlrausch weiter.

Und noch eine Statistik am Mittwoch. Das sogenannte Beratungsunternehmen Capgemini präsentierte seinen World Wealth Report. Demnach stieg das Gesamtvermögen der Reichsten weltweit 2024 auf 90,5 Billionen US-Dollar. Ein neuer Rekord. Oder: eine wahre Geschichte.