Tokio. Japan trauert um einen der berühmtesten Sportler seiner Geschichte. Nagashima Shigeo, der als aktiver Baseballspieler verehrt wurde und anschließend auch als Trainer große Erfolge feierte, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Seinen Tod bestätigten am Dienstag die Yomiuri Giants aus Tokio. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Seine aktive Zeit als Baseballspieler war in den 1960er und 1970er Jahren. Nagashima war in einer Zeit berühmt, bevor japanische Spieler in der nordamerikanischen MLB zu Superstars wurden. Er trug dazu bei, dass die Giants zwischen 1965 und 1973 neunmal in Folge die japanische Meisterschaft (Japan Series) gewannen. Nagashima war 17 Jahre lang als Spieler aktiv. 1974 trat er zurück, um wenig später als Coach bei den Giants anzuheuern, die er von 1975 bis 1980 betreute. 1993 kehrte Nagashima auf die Trainerbank zurück und führte die Giants 1994 zum Titel in der Japan Series. Auch im Jahr 2000 gewann er die Meisterschaft. (dpa/jW)