»Die Besatzung nimmt uns die Luft zum Atmen – sie muss endlich aufhören«. Vortrag und Diskussion mit der palästinensischen Friedens- und Menschenrechtsaktivistin Sumaya Farhat-Naser. Im Westjordanland hat sich im Schatten des Gazakrieges die Situation dramatisch verschlimmert. Im Rahmen einer Militäroffensive gegen Flüchtlingslager im Norden des Gebiets hat Israel seit März 2025 über 40.000 Menschen vertrieben und ihre Häuser zerstört. Hinzu kommen die immer bedrohlicher werdenden Überfälle bewaffneter israelischer Siedler. Donnerstag, 5.6., 19.30 Uhr. Ort: Gemeindesaal der Bonhoeffer-Gemeinde, Glatzer Str. 31, Heidelberg-Kirchheim. Veranstalter: Palmyra-Verlag

»Guernica – Gaza«. Vernissage zur Ausstellung von Bildern von Mohammed Al-Hawajri. Es sprechen Norman Paech und Peter Arlt. Al-Hawajris einzigartigen und ergreifenden Kombinationen von Motiven bekannter Kunstwerke mit der Gegenwart in Gaza waren auf der Documenta 15 in Kassel zu sehen. Freitag, 6.6., 18 Uhr. Ort: Galerie Rotation 31 in der Remise, Klausstraße 27–31, Bad Hersfeld. Veranstalter: Creconcert Bad Hersfeld

»The Pickers«. Mit dem Klimaschutzfilmpreis 2025 ausgezeichneter Film. Wir wissen wenig darüber, wer unser Obst und Gemüse unter welchen Bedingungen erntet. Der Film bietet wertvolle Einblicke. Im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch mit der Regisseurin Elke Sasse, Franziska Humbert (Oxfam) und Jonas Seufert (Journalist). Mittwoch, 11.6., 19 Uhr. Ort: Filmmuseum Potsdam, Breite Str. 1 A, Potsdam. Veranstalter: Ökofilmtour