In Deutschland leben 50.000 Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis erster Ergebnisse des Mikrozensus mit. Im Jahr 2024 gab es demnach 31.000 gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern in der BRD. Insgesamt gab es im Jahr 2024 in Deutschland knapp 8,4 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. »Gut jede 200. davon war eine Regenbogenfamilie«, ordnen die Statistiker ein. Gut 70 Prozent der Elternpaare in sogenannten Regenbogenfamilien waren zwei Frauen, knapp 30 Prozent waren Männerpaare. (dpa/jW)