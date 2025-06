Saarbrücken. Der 1. FC Saarbrücken hat zum dritten Mal in Serie die Tischtennis-Champions-­League gewonnen und Timo Boll den letzten internationalen Wettkampf seiner Karriere verdorben. In eigener Halle gewannen die Saarländer am Sonntag das Endspiel gegen den deutschen Meister Borussia Düsseldorf mit 3:1. Der 44 Jahre alte Boll wird seine Laufbahn nach dem Bundesligafinale gegen TTF Ochsenhausen am 15. Juni beenden. Im Champions-League-Endspiel verlor er sein Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgić in 2:3 Sätzen. Die beiden anderen Punkte für Saarbrücken holten der Schwede Truls Möregårdh zum 1:1 und der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska zum entscheidenden 3:1 jeweils gegen Exeuropameister Dang Qiu. (dpa/jW)