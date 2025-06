Planegg. Der Deutsche Skiverband (DSV) bewirbt sich mit Oberstdorf für die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination 2031. Alternativ wäre auch eine Bewerbung mit Oberwiesenthal und Klingenthal in Sachsen möglich gewesen. Die Entscheidung für den Ort in Bayern fiel laut DSV in einer gemeinsamen Abstimmungsrunde der Organisatoren. Dennoch bleibe es das Ziel, »die Nordische Ski-WM in absehbarer Zeit nach Sachsen zu holen«, wird Heiko Krause, Präsident des Skiverbandes Sachsen, in einer Mitteilung des DSV vom Montag zitiert. (dpa/jW)