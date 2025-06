Mit ihrem kostenlosen Großkonzert in Rio de Janeiro am 3. Mai vor rund 2,5 Millionen Menschen am Strand von Copacabana hat US-Popstar Lady Gaga einen neuen Besucherrekord für ein Einzelkonzert aufgestellt. Er wurde nun ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Das Konzert mit dem größten Publikum überhaupt bleibt allerdings ein anderes: Rod Stewart trat am selben Ort in der Silvesternacht 1994/95 auf – vor mindestens 3,5 Millionen Menschen.(dpa/jW)