Nur ein Viertel der Internetnutzer in Deutschland traut sich zu, Falschinformationen im Netz zu erkennen. In einer repräsentativen Umfrage des Digitalbranchenverbands Bitkom sagten 26 Prozent, sie seien in der Lage, Fake News zu identifizieren. Bei den 16- bis 29jährigen sind es rund ein Drittel (32 Prozent), in der Gruppe ab 75 Jahren nur sieben Prozent. Noch schwerer fällt die Überprüfung visueller Inhalte. Insgesamt nur 17 Prozent wissen nach eigener Einschätzung, wie man herausfindet, ob ein Bild oder Video manipuliert wurde (22 resp. elf Prozent). Das hält jedoch viele nicht davon ab, die zweifelhaften Informationen im Netz ohne eine weitere Prüfung zu verbreiten. Nicht einmal die Hälfte der Befragten (44 Prozent) kontrolliert in der Regel die Informationen, bevor sie sie teilen. Für die Studie wurden 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, darunter 933 Internetnutzer. (dpa/jW)