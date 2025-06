Mit einem Festwochenende haben die Feierlichkeiten zum 200jährigen Bestehen der Museumsinsel in Berlin-Mitte begonnen. Zahlreiche Menschen kamen zwischen Freitag und Sonntag, besuchten Konzerte im Kolonnadenhof oder nahmen an Führungen auf der Insel teil. Ihr sei wichtig, vor allem neue Besucherschichten zu erreichen, sagte die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, beim Festakt am Sonntag anlässlich des Tages des UNESCO-Welterbes, in das die Berliner Museumsinsel 1999 aufgenommen wurde. Die Feiern sind auf fünf Jahre angelegt. Dieses Jahr steht das Alte Museum im Mittelpunkt. Es folgt 2026 die Alte Nationalgalerie, die dann 150 Jahre alt wird. 2027 bestimmt die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums die Feierlichkeiten. 2029 ist das Bodemuseum dran, und 2030 sollen noch einmal alle Häuser gemeinsam gefeiert werden. (dpa/jW)