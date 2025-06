Am Sonntag sind in Hamburg die Bundessieger des Wettbewerbs »Jugend forscht« geehrt worden. Oskar Rost (17) und Marius Strauß (18) aus Thüringen erhielten den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit. Die beiden Schüler entwarfen eine KI-basierte Software, mit der schulische Leistungen transparenter und fairer beurteilt werden können. Statt vom Nietenpauker zukünftig von einem Programm das Zeugnis verhagelt zu bekommen – wer freut sich da nicht? Auch elf weitere Jugendliche wurden ausgezeichnet.

In einer Rede rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Blick auf den Kampf der US-Regierung gegen Eliteuniversitäten zur Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit auf: »Der Feinderklärung an die freie Wissenschaft müssen wir uns in Deutschland entgegenstellen!« Dass auch diese Freiheit immer die der aktuell Herrschenden ist, verdeutlichte der Umstand, dass die Patenschaft für den 60. Bundeswettbewerb die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr übernommen hatte. Er stand unter dem Motto »Macht aus Fragen Antworten«. (dpa/jW)