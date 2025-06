Dave Pickoff/picture alliance / ASSOCIATED PRESS »Betar«-Mitglieder besetzten am 18. Februar 1976 das Büro der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS in New York

Die erschütternden Zahlen getöteter Säuglinge in Gaza kommentierte »Betar« mit den Worten »Nicht genug«. Die rechtszionistische Organisation feiert die Zerstörung und ethnische Säuberung Gazas. Besonders in den USA gilt: Wo »Free Palestine!« und ein Ende des Massenschlachtens der israelischen Armee verlangt wird, tauchen »Betarim« auf, grölen Hassparolen der nationalreligiösen Siedlerbewegung und traktieren palästinasolidarische Demonstranten mit Fäusten, Knüppeln und Pfefferspray. Im Januar 2025 unterbrachen ihre Anhänger in New York City sogar eine Mahnwache zum ersten Todestag des von israelischen Soldaten erschossenen Kindes Hind Rajab.

Seit Donald Trump Präsident ist und die Verfügung zur Bekämpfung von Kritikern der israelischen Regierung mit dem irreführenden Titel »Additional Measures to Combat Anti-Semitism« unterzeichnet hat, engagiert sich »Betar US« intensiv für die Massenabschiebung von unliebsamen arabischstämmigen Migranten. Dabei agieren sie gemeinsam mit Spionage- und Überwachungsnetzwerken, die Kopfgelder ausschreiben, wie dem von einem Techunternehmer in Florida finanzierten Shirion Collective. So übergeben sie den Einwanderungsbehörden regelmäßig schwarze Listen mit Namen ausländischer Studenten, die sie verdächtigen, propalästinensisch ausgerichtet zu sein; bekannt wurde der Fall Mahmoud Khalil mit ständigem Wohnsitz in den USA.

Journalisten, die kritisch über »Betars« Straßenterror berichten, werden als »getarnte Dschihadisten« denunziert und ihnen wird angedroht, dass ihnen das Gleiche widerfahren werde wie den palästinensischen Reportern, die in Gaza von den israelischen Streitkräften umgebracht wurden. Nachdem der Mossad im Libanon bei einer Aktion gegen die Hisbollah Tausende von Pagern zur Explosion gebracht und viele Menschen getötet hatte, versprach »Betar« jedem eine Prämie von 1.800 US-Dollar, der der palästinensischen Aktivistin Nerdeen Kiswani so ein Gerät überreicht. Der Politikwissenschaftler Norman Finkelstein, ein scharfer Kritiker israelischer Besatzungspolitik, bekam im Februar einen Pager in seine Jackentasche geschoben, als er in New York an einer Ampel wartete.

Jüdische Linke und Linksliberale finden sich ganz oben in »Beitars« Hass-Ranking. Der Autor Peter Beinart wird als »Verräter« angeprangert, die Komikerin Katie Halper als »Kapo«, »Betar« hat ihr, wie vielen anderen, die Einreise nach Israel »verboten«. Selbst die netanjahuhörige und antimuslimisch ausgerichtete Anti-Defamation League ist in ihrem Visier, seit sie »Betar« in ihre Datenbank »rechtsextremistischer Gruppen« aufgenommen hat.

Zu Recht. Denn »Betar«, die in den USA von dem PR-Manager und Trumpisten Ronn Torossian geführt wird, bewegt sich nicht nur am rechten Rand des MAGA-Lagers, sie lädt auch White-Supremacy-Milizen wie die »Proud Boys« zur Kooperation ein. Da die Bedingung für eine Mitgliedschaft nur das Bekenntnis zum Zionismus ist, umgarnt sie auch Antisemiten. Als der Influencer Steve Bannon »progressive jüdische Milliardäre«, die die Gegner von Netanjahu und MAGA unterstützen, zum »größten Feind« Israels erklärte, spendete »Betar« Applaus. Zu ihren engsten Verbündeten gehört die kahanistische »Jewish Defense League« (JDL), zionistische Faschisten, die im FBI-Report von 2000/2001 als »rechtsgerichtete Terrorgruppe« geführt wurden. Die JDL fällt seit Jahren wieder durch Prügelattacken auf – zum Beispiel 2017 in Washington, D. C., gegen einen US-amerikanisch-palästinensischen Professor –, die meist von der Justiz ungeahndet bleiben.

Auch in Europa veranstaltet »Betar« Hetzjagden. Als im November 2024 die rassistischen Ausfälle von Maccabi-Tel-Aviv-Hooligangruppen in Amsterdam auf die Gegenwehr von Migranten stießen, orchestrierte sie dort Riots und eine Medienkampagne, die die Vorgänge zum »antisemitischen Pogrom« zurechtlog. Kurz danach griff ein »Betar«-Mob bei einem Länderspiel in Paris nach Buhrufen bei der israelischen Nationalhymne französische Fußballfans an.

»Betar« und die JDL, die von den Sicherheitsbehörden als »inaktiv« eingestuft worden ist, wollen »alle Mittel, die nötig sind« einsetzen (»Get a gun and learn to fight!«) und den israelischen Krieg in die Metropolen der westlichen Welt tragen. »Betar« baut seit rund zwei Jahren ihre Netzwerke im großen Stil aus – besonders in den USA, wo sie seit Juli 2024 als gemeinnützig anerkannt ist und mit der Israel-Lobbygruppe AIPAC nahestehenden republikanischen Senatoren wie John Fetterman und Ted Cruz mächtige Förderer hat. Nach eigenen Angaben ist »Betar« mittlerweile international auf 35 Sektionen angewachsen. Die JDL unterhält seit langer Zeit wieder aktive Ableger in Kanada, auch in Europa, etwa in Großbritannien mit Verbindung zu »Tommy Robinson«, in Frankreich mit der als besonders brutal geltenden »Ligue de défense juive«.