-/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa Nicht Teil der Exportoffensive: Start einer Hyperschallwaffe vom Typ »Awangard« (17.12.2019)

Moskau. Trotz des andauernden Krieges in der Ukraine und der dort nach Ansicht vieler westlicher Beobachter eingetretenen großen Verluste an Kriegsmaterial will der russische Präsident Wladimir Putin Waffenexporte in andere Länder steigern. »Es ist nötig, den Umfang der Exportlieferungen aktiv zu vergrößern«, sagte er bei einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede bei einer Sitzung des Ausschusses für militärisch-technische Zusammenarbeit. Der Auftragsbestand für russische Militärerzeugnisse sei hoch - im Umfang von umgerechnet Dutzenden Milliarden Euro. Entscheidend und an erster Stelle bleibe unverändert die Versorgung der Einheiten im Ukraine-Krieg, sagte Putin. Dafür solle es neue staatliche Anreize geben. Zugleich müsse Russland seine Position auf dem internationalen Rüstungsmarkt behaupten und bei harter Konkurrenz bestehen. Im vergangenen Jahr sei Moskau seinen Exportverpflichtungen bei den ausländischen Partnern im Großen und Ganzen nachgekommen. (dpa/jW)