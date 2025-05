Russian Defense Ministry/AP/dpa In die Heimat – oder erneut an die Front? Russische Soldaten kehren aus ukrainischer Gefangenschaft zurück (Belarus, 23.5.2025)

Moskau. Russland und die Ukraine haben ihren bisher größten Gefangenenaustausch begonnen und jeweils 390 Menschen freigelassen. Es seien jeweils 270 Kriegsgefangene und 120 Zivilisten übergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. Der vereinbarte Austausch von insgesamt jeweils 1.000 Gefangenen werde in den kommenden Tagen fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte den Beginn des Austauschs. Der bislang größte Gefangenenaustausch in dem drei Jahre dauernden Krieg war vergangene Woche bei Gesprächen in Istanbul vereinbart worden. Er ist vorerst das einzige Ergebnis der ersten direkten russisch-ukrainischen Gespräche seit 2022. In den Tagen seitdem tauschten beide Seiten Namenslisten aus und trafen Vorbereitungen. An diesem Samstag und Sonntag sollten weitere Gefangene freikommen. (dpa/jW)