Indiana. Die Indiana Pacers haben sich in den NBA-Playoffs gegen die New York Knicks durchgesetzt und sind wie Oklahoma City Thunder in die Finalserie eingezogen. Durch das 125:108 holten die Pacers im sechsten Spiel der Serie den notwendigen vierten Sieg, gewannen die Eastern Conference und spielen erstmals seit 25 Jahren wieder um die Meisterschaft in der besten Basketballiga der Welt. Die NBA-Finals beginnen in der Nacht zum Freitag (Mitteleuropäische Zeit) mit einem Heimspiel von Oklahoma City Thunder um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein. (dpa/jW)