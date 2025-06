imago/Werner Schulze Im Betrieb: Egon Krenz kurz nach seiner Wahl zum Generalsekretär der SED (Berlin, 19.10.1989)

Der dritte Band der Erinnerungen von Egon Krenz mit dem Titel »Verlust und Erwartung« enthält 39 kürzere und längere Abschnitte, ist aber faktisch in zwei Teile gegliedert: Das Jahr 1989 einerseits sowie die Erfahrungen, die Krenz in den folgenden 35 Jahren im politischen und privaten Leben gemacht hat, andererseits: vom Ausschluss aus der SED/PDS Anfang 1990 bis zu seiner Rede auf der jW-Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Gründung der DDR am 7. Oktober 2024 im Berliner Kino Babylon.

Der Redetext bildet den Schluss des Buches. Überschrieben ist er mit der Leitfrage der Veranstaltung: »Was bleibt?« Krenz zitierte damals aus Brechts Gedicht »An die Nachgeborenen« die Bitte »Ihr aber, wenn es soweit sein wird / Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist / Gedenkt unserer / Mit Nachsicht«. Die Zeilen könnten auch als Motto über dem letzten Band seiner Erinnerungen stehen. Er enthält Kritisches und Selbstkritisches, nicht wenige bisher unbekannte Details, ist aber vor allem souverän und mit menschlicher Größe geschrieben. Bei der Buchvorstellung am 26. Mai, die ebenfalls im Babylon stattfand, wiederholte Krenz Sätze aus dem Text, die ihm besonders wichtig erschienen: »Nein, es wird ihnen nicht gelingen, die DDR zu einer Fußnote der deutschen Geschichte herabzuwürdigen. Sie ist mindestens ein Kapitel. Und nicht das schlechteste. Man kann mir vorwerfen, ich idealisiere die DDR. Mag sein. Na und?« Ihm sei es wichtig, zu mehr Wahrhaftigkeit zu motivieren, wenn über den ostdeutschen Staat und seine Menschen geurteilt werde.

Das ist unterm eingeschlagenen Kriegskurs weniger zu erwarten denn je. Mobilisierung zu Kriegstüchtigkeit und Anerkennung oder gar Würdigung der Tatsache, dass die DDR keinen Krieg geführt hat, schließen einander aus. Dennoch ging dieser Staat unter und Krenz hat im zweiten Band seiner Erinnerungen dargelegt, wie sich intern und extern jener wirtschaftliche Sprengstoff ansammelte, der schließlich explodierte – sozusagen die objektive Seite. Im nun vorliegenden Band geht es um die subjektive und dabei zunächst zentral darum, ob und wie eine geordnete Machtübergabe an der Spitze der SED hätte ermöglicht werden können.

Bereits auf den ersten Seite zitiert Krenz seinen langjährigen Freund, den Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen im Zentralkomitee, Wolfgang Herger: »Wenn Erich Honecker Altersweisheit besäße, würde er jetzt zurücktreten. Wenn er es auf der nächsten Tagung des ZK nicht macht, werde ich ihn dazu auffordern.« Das war Ende 1988 und Krenz brachte – die Gründe erläutert er – Herger von dem Vorhaben ab. Aber im Februar 1989 machte Gerhard Schürer, Kandidat des Politbüros und Chef der Plankommission, »einen ersten ernsthaften Versuch, mich für einen Sturz Honeckers zu gewinnen«. Krenz zitiert, was Schürer selbst in seinen Erinnerungen dazu schrieb: Im Gespräch sei deutlich geworden, »dass sich Krenz schon länger mit ähnlichen Gedanken beschäftigt hatte«. Und Krenz nennt noch zwei weitere Politiker, den FDJ-Vorsitzenden Eberhard Aurich und den Leiter der Abteilung Jugend im ZK, Gerd Schulz, die ihn am 12. September 1989 im Urlaub aufsuchten und dasselbe Ansinnen hatten.

Am Ende war die Ablösung der Führungsspitze nur »putschartig« möglich – mit allen Unwägbarkeiten, die so etwas mit sich bringt. Krenz: »Die Dringlichkeit eines kontinuierlichen Generationswechsels in der politischen Führung hatte ich unterschätzt. Zu groß war überdies mein Respekt vor Honecker und seinen gleichaltrigen Genossen, die in der Nazizeit widerstanden und in Konzentrationslagern und Kerkern gelitten hatten.« Von den 22 Politbüromitgliedern waren das zehn.

Zu dem Zeitpunkt allerdings sei die nie einkalkulierte Situation eingetreten gewesen, dass die Bevölkerung nicht mehr der Führung folgte. Laut Krenz registrierten Wissenschaftler in Erhebungen zwischen 1983 und 1986 noch ein »Zwischenhoch« an Zustimmung. Er führt das auf das Friedensengagement Honeckers in diesen Jahren zurück. Ab 1987 aber habe »ein bis dahin für die DDR unbekannter Schwund politischer Überzeugungen« begonnen, »den das Politbüro nicht zur Kenntnis nehmen wollte«. Als Ursachen nennt der Autor: Unerfüllte Wünsche nach Honeckers BRD-Besuch 1987, eine »spürbare Verschlechterung der Lebensbedingungen« – leere Regale in Geschäften, längere Wartezeiten auf Pkw. Immer mehr Menschen hätten Ausreiseanträge gestellt.

Das Resultat stellt Krenz in den Rahmen der Leninschen Bestimmung einer revolutionären Situation: »Zwar war die DDR-Führung nicht mehr in der Lage, die Macht in der gewohnten Weise auszuüben, und das Volk seinerseits war nicht mehr bereit, alles hinzunehmen – doch eine Revolution gegen den Sozialismus, nein, das war es nicht. Die Menschen wollten eine andere, eine bessere DDR.« Einzuwenden wäre: Der Boden für das Überlaufen zum Kapitalismus war aber offenbar bereitet.

Der Rest ist rasch wiedergegeben: Krenz war zusammen mit den Spitzen der DDR-Sicherheitsbehörden dafür verantwortlich, dass bei den Demonstrationen im Oktober 1989 insbesondere in Leipzig nicht geschossen wurde. Er überschritt dabei nach seinen Worten die eigenen Kompetenzen, da Honecker noch Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates war. Die Vorbereitung auf dessen Rücktritt am 18. Oktober – kurz danach – schildert der Autor im Rahmen des bisher Bekannten.

Die Verhinderung eines Blutbades wurde der SED-Führung von den Anschlusspolitikern und ihrer willfährigen Justiz nicht gedankt, das Gegenteil war der Fall. Was Krenz über die eigene polizeiliche und juristische Verfolgung berichtet, ist eine Skandalchronik, die nur eine Schlussfolgerung zulässt: Der siegreiche Staat hat nie verziehen, dass der Umschwung in der DDR unblutig verlief. Zehn Jahre nach 1989 war man wieder beim Bombardieren von Belgrad dabei. Das allein sollte reichen, um die BRD nicht zu mögen. Gründe, die DDR zu mögen, nennt Krenz zur Genüge.