Nach einem Verkehrsunfall mit einem mit Bienenstöcken beladenen Lkw hat die Polizei im Nordwesten der USA vor den befreiten Insekten gewarnt. »250 Millionen Bienen sind jetzt frei«, erklärte das Sheriffbüro im Bezirk Whatcom im nordwestlichen Bundesstaat Washington am Freitag (Ortszeit) in Onlinemedien. Wegen der Bienenschwärme sollten die Menschen das Gebiet um den Unfallort meiden. Die Straßen in dem Bezirk nahe der kanadischen Grenze wurden teilweise gesperrt. Bienenexperten halfen bei den Aufräumarbeiten. (dpa/jW)