»Fasia-Jansen-Festival«. Vom 3. bis 8. Juni. Zu Ehren der 1929 geborenen afrodeutschen Liedermacherin und Aktivistin. In Filmen, Lesungen, Konzerten und Workshops werden die Themen Rassismus, Feminismus, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Armut, Krieg und Frieden behandelt. Themen, die schon für Jansen wichtig waren und heute immer noch von Bedeutung sind. Weitere Infos: https://fasia-jansen-festival.de. Ort: Fabrik K14, Verein zur Förderung politischer Bildung, Lothringer Str. 64, Oberhausen. Veranstalter: Fasia-Jansen-Stiftung

»50 Jahre Anti-AKW-Protest Wyhl. Historische Plakate der Umweltbewegung am Oberrhein«. Ausstellung. Wyhl war vor 50 Jahren das Symbol für den Widerstand gegen ein Atomkraftwerk am Kaiserstuhl. Die Proteste, geprägt von vielfältigen Gruppen, wurden durch Plakate sichtbar. Gezeigt wird die Protestkultur der 1970er Jahre. Ab Montag, 2.6., 10 Uhr. Ort und Veranstalter: EWS-Store, Bismarckallee 10, Freiburg

»In Gedenken an Grundrechte und Rechtsstaat – gestorben am 3. Juni 2023 in Leipzig«. Am 3. Juni 2023 wurde in Leipzig eine Versammlung unter dem Motto »Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig« durch massives polizeiliches Vorgehen, mit Unterstützung der Versammlungsbehörde und Justiz, gewaltsam aufgelöst. Über 1.200 Menschen wurden anschließend bis zu elf Stunden festgehalten. Dienstag, 3.6., 18 Uhr. Ort: Neues Rathaus Leipzig. Veranstalter: Say it loud Leipzig