Die seit Wochen anhaltende Kritik am neuen Hamburger Ballettchef Demis Volpi hat erste Auswirkungen auf den Spielplan. So wurde die eigentlich für den 6. Juli geplante Uraufführung des Stückes »Demian« auf den 7. Dezember verlegt, wie das Hamburg Ballett mitteilte. Statt dessen soll zur Eröffnung der 50. Hamburger Ballett-Tage die Premiere von »Surrogate Cities« vorgezogen werden. Sie war ursprünglich für die Spielzeit 2025/26 geplant. Das Ensemble wird derzeit anonym zu den Arbeitsbedingungen beim Hamburg Ballett befragt. Hintergrund ist, dass mehr als 30 Tänzerinnen und Tänzer in einem Brief an Kultursenator Carsten Brosda (SPD) Volpi heftig kritisiert hatten. (dpa/jW)