Eva Manez/REUTERS

Für ihre Forderung nach Gerechtigkeit für die mehr als 150 Todesopfer der Flutkatastrophe im vergangenen Oktober, sind auch am Donnerstag abend wieder zahlreiche Menschen in Valencia auf die Straße gegangen. Wie das Portal a24.es berichtete, protestierten über 130.000 Menschen gegen die unzulängliche Reaktion der Behörden auf das Unwetterereignis, das in Spanien DANA genannt wird. Laut Reuters prangern die Demonstrierenden vor allem die Rolle der Regionalregierung von Carlos Mazón an und verlangen, dass er zurücktritt. (Reuters/jW)