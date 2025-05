Wrocław. Der FC Chelsea hat das Endspiel der Conference League gewonnen und damit Fußballgeschichte geschrieben. Durch den 4:1-(0:1-)Finalsieg am Mittwoch gegen Betis Sevilla sind die Blues der erste Verein, der in allen großen europäischen Klubwettbewerben den Titel holen konnte. Der Londoner Klub hatte zuvor schon in der Champions League (2012 und 2021), Europa League (2013 und 2019), im nicht mehr existierenden Europapokal der Pokalsieger (1971 und 1998) und im UEFA-Supercup (1998 und 2021) triumphiert.

Mit Sevillas Finalniederlage im polnischen Wrocław endete auch eine beeindruckende Serie des spanischen Fußballs: Erstmalig seit Beginn der Saison 2001/02 ging ein Endspiel mit spanischer Beteiligung in der Champions League, Europa League oder der Conference League nicht mit einem Sieg für eine spanische Mannschaft aus. (dpa/jW)