Raleigh. Die Florida Panthers stehen erneut in der Finalserie um den Stanley Cup und können ihre Meisterschaft in der NHL verteidigen. Die Panthers gewannen am Donnerstag morgen (MESZ) das fünfte Spiel der Serie gegen die Carolina Hurricanes in deren Heimstadion mit 5:3 und holten damit den notwendigen vierten Sieg. Für die Panthers ist es nach dem Sieg in der Finalserie gegen die Edmonton Oilers in der vergangenen Saison sogar die dritte Finalteilnahme in Folge. 2023 unterlag das Team den Vegas Golden Knights in fünf Spielen. Im fünften Spiel gegen die Hurricanes gerieten die Panthers zwar 0:2 in Rückstand, drehten die Partie dann aber binnen nur viereinhalb Minuten mit drei Toren im zweiten Drittel. Die Gastgeber kamen durch Seth Jarvis zwar zum 3:3, kassierten aber noch zwei weitere Treffer und konnten das Ende ihrer Saison nicht mehr abwenden.(dpa/jW)