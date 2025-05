Bremen. Werder Bremen hat sich mit sofortiger Wirkung von Ole Werner getrennt und wird ohne den an der Weser beliebten Chefcoach in die neue Saison gehen. Das teilte der Fußballbundesligist am Dienstag mit. Erst am Montag hatte der Verein erklärt, dass Werner seinen im Juni 2026 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern werde. (dpa/jW)