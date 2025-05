In Las Vegas sind am Montag die American Music Awards (AMA) verliehen worden. Die US-amerikanische Sängerin Billie Eilish räumte dabei in allen sieben nominierten Kategorien ab – war aber gar nicht da. Trophäen erhielt die 23jährige unter anderem als Künstlerin des Jahres, für den Song (»Birds of a Feather«) und das Album (»Hit Me Hard and Soft«) des Jahres. Weil Eilish sich gerade auf Tour in Europa befindet, nahm sie die Auszeichnungen nicht persönlich entgegen. (dpa/jW)