Er hatte eine der bekanntesten Stimmen im deutschen Kinderfernsehen, 30 Jahre war er Grobi aus der »Sesamstraße«: Der Schauspieler und Sprecher Karl-Ulrich Meves ist tot. Das sagte die Hörspielregisseurin Heikedine Körting der dpa. Der Hamburger sei bereits am 20. Mai gestorben. Er wurde 96 Jahre alt. Mehrere Kindergenerationen sind mit Grobi aufgewachsen, die meisten werden die blaue Zottelfigur vermutlich sofort mit Meves’ rauer Stimme assoziieren. Seit den ersten Folgen in Deutschland 1973 war er dabei, erst nach drei Jahrzehnten wurde er abgelöst. »Ich habe den Grobi gesehen und der hat mir gleich sehr gefallen«, erinnerte sich Meves im Dezember 2023 im Podcast »Haschimitenfürst – Der Bobcast« an die Probeaufnahmen. Einer der »Sesamstraße«-Macher war damals auf ihn gekommen, weil er in einer »König Lear«-Inszenierung eindrucksvoll den Narren gespielt hatte. (dpa/jW)