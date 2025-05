Was ist die Baywa AG?

Die Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG wurde 1923 als Genossenschaft gegründet und hat die genossenschaftliche Idee bis heute in ihren Leitlinien, dem sogenannten Code of Conduct. 1972 erfolgte die Umbenennung in Baywa AG, seitdem bezeichnet das Kürzel das Firmenkonglomerat. Die Baywa ist deutschlandweit und weltweit tätig. Der Hauptsitz ist in München.

Das zentrale Geschäftsfeld ist der Handel mit Agrarprodukten. Die Baywa fungiert beispielsweise als Lieferant von Saatgut, Dünger, Futtermitteln und Landmaschinen – und stellt damit die Versorgung von Landwirten sicher. Ferner kauft der Genossenschaftskonzern zahlreichen Bauern ihre Ernten ab und vermarktet sie national und international. Viele Landwirte sind zudem Aktionäre des Unternehmens, haben bisweilen größere Depots an Anteilsscheinen. Und sind auch deshalb doppelt gebeutelt von der Baywa-Krise.

Seit 2020 hat der Konzernvorstand seine Businessaktivitäten enorm ausgeweitet. In mehr als 50 Ländern ist die Baywa geschäftlich präsent. Etwa in landwirtschaftsfremden Branchen wie dem Bau- und Energiesektor. Hier besonders im Bereich erneuerbarer Energieträger, der Wind- und Solarkraft. Die hochdefizitäre Tochter Baywa re ist dabei der hauptsächliche Verlustbringer des Firmengeflechts.

Mit dem über Jahre hinweg erweiterten Kundenstamm vergrößerte sich auch das Dienstleistungs- und Warenangebot im ländlichen Raum. Davon profitierte die örtliche Bevölkerung etwa durch die Baywa-Bau- und Gartenmärkte. Nebenbei existiert seit 1998 die Baywa-Stiftung.

Weltweit hat die Baywa mehr als 25.000 Beschäftigte, allein rund 8.000 in Bayern. Im Jahr 2024 erzielte der Konzern einen weltweiten Umsatz von rund 20 Milliarden Euro.

Mit der Annahme des »Restrukturierungs- und Sanierungsplans« durch die Gläubiger steht nun ein »Schrumpfkurs« an. Vor allem: weniger Standorte, weniger Beschäftigte. (or)