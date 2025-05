Neapel. Die vierte Meisterschaft des italienischen Fußballklubs SSC Neapel kam auch für Trainer Antonio Conte überraschend. »Das ist definitiv der schwierigste, herausforderndste und unerwartetste Titel meiner Karriere«, sagte der 55jährige am Freitag nach dem entscheidenden 2:0 gegen Cagliari Calcio am letzten Spieltag. Die SSC war vergangene Saison noch auf Rang zehn gelandet, mit dem vierten Scudetto hatten nur Experten gerechnet. Zehntausende Tifosi feierten in den Straßen der Stadt, die Polizei berichtete am Wochenende von 40 Verletzten, zumeist durch Feuerwerk. (sid/jW)