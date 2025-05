Graz. Sturm Graz hat an einem dramatischen letzten Spieltag das Meisterrennen in Österreich für sich entschieden. Der Fußballtraditionsklub holte am Sonnabend beim 1:1 gegen den direkten Verfolger Wolfsberger AC den nötigen Punkt, um wie im Vorjahr den Titel zu gewinnen. Auch Wolfsberg und Austria Wien waren noch mit Meisterchancen in die letzte Runde gegangen. Bei der anschließenden Siegesfeier in Graz kam es zu teils schweren Ausschreitungen zwischen Vermummten und der Polizei. (sid/jW)