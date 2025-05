Berlin. Trotz der Niederlage im Finale des DFB-Pokals ist Arminia-Trainer Mitch Kniat nicht niedergeschlagen: »Was die Fans, was ganz Bielefeld, hier in Berlin abgerissen hat, war wirklich einmalig«, sagte der 39jährige am Sonnabend nach dem 2:4 im Endspiel gegen den VfB Stuttgart: »Wir kommen gerne wieder – aber ich glaube, davor stehen noch ein paar Spiele, die wir gewinnen müssen.« Als erst vierter Fußballdrittligist hatten es die Ostwestfalen ins Endspiel geschafft. Zudem gelang als Meister der Aufstieg in die zweite Bundesliga. (dpa/jW)