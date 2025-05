Enea Lebrun/REUTERS

»Nein zu einer amerikanischen Kolonie in Panama« heißt es auf einem Banner, das streikende Arbeiter am Sonnabend über eine Straße bei Changuinola im äußersten Westen Panamas gespannt haben. Die Streikenden wehren sich auch gegen den Chiquita-Konzern, der in dem mittelamerikanischen Land 5.000 seiner 6.500 Arbeiter entlassen hat. Diese beteiligen sich seit einem Monat an Massenprotesten gegen eine neoliberale Rentenreform und gegen ein Abkommen zwischen der panamaischen und der US-Regierung, das eine stärkere US-Militärpräsenz ermöglicht. (jW)