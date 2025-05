Das Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth hat eine bedeutende Handschrift Richard Wagners (1813–1883) ersteigern können. Die Erstfassung des Librettos der Oper »Tannhäuser« galt lange als verschollen. Bei einer Auktion von Christie’s in London erhielt das Nationalarchiv den Zuschlag. Bei den Kosten von rund 140.000 Euro unterstützten die Kulturstiftung der Länder und die Oberfrankenstiftung – sie übernahmen je ein Drittel. »Wagner-Handschriften in diesem Umfang sind relativ selten«, sagte der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Das nun ersteigerte Libretto sei das bedeutendste Manuskript Wagners, das in den vergangenen 20 Jahren auf den Markt gekommen ist. Die Handschrift enthält zahlreiche Korrekturen, Streichungen und Ergänzungen. (dpa/jW)