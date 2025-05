David Cruz Sanz/ZUMA Press Wire/dpa

Die rechte Oberbürgermeisterin der spanischen Hauptstadt Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muss sich warm anziehen. Die Gewerkschaften mobilisieren dieser Tage gegen Kahlschlag bei den öffentlichen Leistungen. Am Donnerstag folgten Tausende Studenten einem Aufruf zur Rettung des Bildungssystems (Foto). Am Sonntag soll eine Kundgebung gegen Streichungen im Bereich Gesundheit folgen. Die Wut ist um so größer, als eine erste Demonstration am 28. April ausfallen musste – wegen des Stromausfalls, der genau an jenem Tag die ganze iberische Halbinsel lahmlegte. (jW)