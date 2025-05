David Swanson/REUTERS

Neuneinhalb Minuten – so lange drückte der Polizist Derek Chauvin am 25. Mai 2020 George Floyd sein Knie in den Nacken. Bis dieser starb. Am kommenden Sonntag jährt sich der Fall, der eine weltweite Protestwelle gegen rassistische Polizeigewalt auslöste, zum fünften Mal. Bereits am Mittwoch (Ortszeit) erinnerten Demonstranten in Los Angeles daran (Foto). Am selben Tag kündigte das US-Justizministerium an, wegen ähnlicher Fälle angeklagte Polizisten in Louisville und Minneapolis zu entlasten. Die Spekulationen mehren sich, dass Trump auch Chauvin begnadigen könnte. (jW)