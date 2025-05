Der Verleger Holger Friedrich (Berliner Zeitung) legt die als wichtige Stimme wider den deutschen Militarismus berühmte Zeitschrift Weltbühne neu auf. »Alfred Polgar und Thomas Mann zählten zu den prominenten Autoren dieser ›Hauptstadtrevue der gebildeten Stände‹, bis sie 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde und fortan aus dem Exil in Wien, Prag, Paris und, ab 1946, in Ostberlin erschien«, erläuterte der Berliner Verlag. 32 Jahre nach Erscheinen der bis dahin letzten Ausgabe erfolge nun der Neustart, hieß es in der Mitteilung. Herausgeber sind der Schriftsteller Behzad Karim Khani und der Rechtsausleger der Berliner Zeitung, Thomas Fasbender. In der einigermaßen schmalen, aber mit elf Euro nicht gerade günstigen ersten Ausgabe, die bereits am Kiosk zu finden ist, schreiben u. a. Daniela Dahn, Deborah Feldman, Daniel-Pascal Zorn und Michael Andrick. (dpa/jW)