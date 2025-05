Rom. Ein hübsches Gerücht um Jürgen Klopp aus Italien: Laut der Onlineausgabe der La Stampa, eine der größten italienischen Tageszeitungen, soll Klopp vor einer spektakulären Rückkehr auf die Trainerbank stehen und neuer Chefcoach der traditionsreichen AS Rom werden. »Roma, habemus mister« (Rom, wir haben einen Herrn) lautete die Überschrift des Textes – in Anspielung auf den lateinischen Spruch »Habemus papam« (Wir haben einen Papst). Demnach habe Klopp (57), globaler Fußballchef bei Red Bull, am Sonntag abend um 22.57 Uhr in einem Telefonat dem US-amerikanischen Klubbesitzer und Milliardär Dan Friedkin sein »Ja« gegeben. Er würde Nachfolger von Legende Claudio Ranieri (73) werden. Selbst die italienische Nachrichtenagentur Ansa griff die Spekulation mit Bezug auf La Stampa auf. Sollte er wirklich wollen, könnte es schwierig werden: Laut Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat Klopp keine Ausstiegsklausel. (dpa/jW)