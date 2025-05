K.M. Krause/IMAGO Oberstes Ziel Marokkos: Die Kolonisierung der Westsahara soll unwiderruflich erscheinen

Das besetzte Gebiet zum Brückenkopf für internationalen Einfluss machen: Dies ist der aktuelle Plan der marokkanischen Monarchie für die Umwandlung der seit 1975 okkupierten Westsahara in einen »Hub« von kontinentaler Bedeutung. Im Hintergrund steht die von wachsenden Spannungen begleitete Rivalität zwischen den beiden Regionalmächten Marokko und Algerien.

»Marokko landet einen großen Coup mit den AES-Staaten«, titelte Ende April eine Internetzeitung in einem anderen zentralen Maghreb-Land, Tunisie numérique. Autor Souleymane Loum fügte hinzu: »Dort, wo Marokko ist, ist Algerien nie weit.« Gemeint war, dass die Initiative Marokkos stets auch im Lichte der Konkurrenz zum gemeinsamen algerischen Nachbarn betrachtet werden müsse. AES, also die »Allianz der Staaten des Sahel«, das ist der 2023 gegründete Dreibund der Sahelländer Mali, Burkina Faso und Niger.

Kurz vor Erscheinen des genannten Artikels waren die drei Außenminister dieser Allianz, die inzwischen auch gemeinsame Pässe für die Bürger ihrer Mitgliedsländer herausgibt und für die Zukunft eine gemeinsame Währung plant, um den postkolonialen CFA-Franc abzulösen, in der marokkanischen Hauptstadt Rabat empfangen worden. Tunisie numérique stellte dazu fest: »Algier entfernt sich zunehmend von Mali, Niger und Burkina Faso, Rabat nähert sich ihnen mit einem nie zuvor dagewesenen Programm in beschleunigtem Tempo an. Dieses wird das Gesicht der Region verändern.«

Kernpunkt der geopolitischen »Atlantikinitiative«, wie sie von Rabat getauft wurde, wäre die Transformation der Hafenstadt Dakhla in ein internationales Transportzentrum, das den ohne eigenen Meereszugang im Inneren des Kontinents gelegenen Sahelstaaten einen neuen Zugang zum Meer bieten würde. Wobei eines der Hauptprobleme darin läge, dass Dakhla juristisch und politisch gar nicht zu Marokko gehört, auch wenn es von dem Königreich kontrolliert wird, sondern zu einem anderen Territorium: dem der früheren spanischen Kolonie Westsahara. Diese wurde zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs des Franco-Regimes 1975 von Marokko besetzt – militärisch und auch symbolisch in Form des »Grünen Marsches«, einer gewaltigen Propagandaveranstaltung. Völkerrechtlich erlaubt es dieser Zustand Marokkos Staatsvertretern jedoch nicht, die Westsahara einfach als ihr Staatsgebiet auszugeben und zu behandeln. So kämpft auch die Befreiungsbewegung Frente Polisario gegen die marokkanische Präsenz und besteht auf dem von der UNO verbürgten Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.

Anders als das intensiv von westlichen Großmächten wie den USA und Frankreich unterstützte Marokko haben die AES-Staaten bisher eher eine Politik des Bruchs vor allem mit dem französischen Neokolonialismus verfolgt. Warum zeigen sie sich dann an der Initiative Rabats interessiert, die sichtlich darauf zielt, die Besetzung der Westsahara international abzusichern? Zu den Faktoren, die zum Verständnis erforderlich sind, zählt der wachsende Konflikt insbesondere zwischen Algerien und Mali. Dazu gehören unter anderem Uneinigkeiten über Autonomiebestrebungen von Tuareg-Bevölkerungsteilen in Nordmali – ein Abkommen zwischen deren Vertretern und der Zentralregierung in Bamako wurde 2015 in Algier abgeschlossen, Anfang 2024 jedoch von Bamako aufgekündigt. Mali verdächtigt Algerien, sich als Schutzmacht der Tuareg im Norden des Landes aufführen zu wollen.

Uneinigkeit besteht zudem über die Präsenz und Rolle von russischen Söldnern der »Gruppe Wagner« beziehungsweise ihres Nachfolgers »Afrikakorps« in Mali. Zwar betreibt Algerien keinesfalls eine antirussische Außenpolitik, in den Augen Algiers geht die Rolle der »Wagner«-Leute auf malischem Boden jedoch zu weit. Zuletzt eskalierten die Spannungen Anfang April infolge des Abschusses einer Mali gehörenden Drohne durch die algerische Luftwaffe. Zwischen Algier und Niger kam es wiederum aufgrund von Massenabschiebungen nigrischer Staatsbürger von algerischem Boden, 2024 und erneut 2025, zu Spannungen.

Mali, Burkina Faso und Niger verfügen schon über Verkehrsverbindungen, die es ihnen erlauben, ihre Im- und Exporte über Meereshäfen zu tätigen. Die wichtigsten liegen in Senegals Hauptstadt Dakar im Westen, in Abidjan in Côte d’Ivoire im Süden und in Lomé in Togo sowie Cotonou in Benin im Südosten des AES-Gebiets. Der Zugang zu diesen Hafenstädten war in der Vergangenheit jedoch keineswegs sicher. Dies zeigte sich etwa 2012, als in Mali ein Krieg mit in der Nordhälfte des Landes sich ausbreitenden dschihadistischen Gruppen ausbrach: Nachdem junge Offiziere der Armee unter dem Hauptmann Amadou Sanogo im März 2012 gegen eine als korrupt und gegenüber den Dschihadisten als handlungsunfähig geltende Regierung geputscht hatten, sorgten die Regierungen der Nachbarländer im Zusammenspiel mit dem in der Region damals noch viel einflussreicheren Frankreich mehrere Monate lang dafür, dass die malische Armee kaum Waffennachschub erhielt. Bestellte Lieferungen verrotteten in den Häfen von Dakar, Conakry und Abidjan.

Allgemein gilt auch hier: Der Freund meines Rivalen ist mein Freund. Marokko war auch bisher schon im Sahel präsent, insbesondere mit der Ausbildung von Imamen sowie von dort stammenden Studierenden an den Universitäten des Landes. Auch übernimmt die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc (RAM) als preisgünstigster Anbieter von Flügen aus Europa in Richtung Sahel eine wichtige Funktion für internationale Personentransporte aus der und in die Region.