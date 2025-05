Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Hunderte Taxi- und Lieferfahrer haben am Dienstag in Indonesien protestiert. Die marktdominanten Konzerne Go-To und Grab stehen vor einer Fusion. Die Folge: Monopolbildung, Entlassungen sowie »Verdrängungspreise«, so ein Sprecher der Fahrergewerkschaft gegenüber Reuters. Die Fahrer, die einen zentralen Bestandteil des Transportwesens ausmachen, verdienen derzeit für zehn- bis zwölfstündige Schichten acht bis zwölf US-Dollar. Sie fordern, dass die Unternehmen höchstens zehn Prozent des Fahrpreises einbehalten dürfen – derzeit sind es 20 oder mehr. (jW)