Sirotti/IMAGO Auf dem Weg an die Spitze: Isaac Del Toro

Zu erwarten war, dass Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) auf der neunten Etappe des Giro d’Italia eine prominente Rolle spielen würde. Als einer der besten Fahrer in der Disziplin Cyclocross war der 30jährige für jene Schotterabschnitte prädestiniert, die am Sonntag das letzte Drittel der 181 Kilometer langen Strecke prägten. Allerdings hatte der Belgier in diesem Jahr schon sicher geglaubte Siege aus der Hand gegeben. Um so unwahrscheinlicher schien es, dass er auf dem steilen Schlussabschnitt in Siena, wo er 2020 bezeichnenderweise solo das Eintagesrennen Strade Bianche gewann, den explosiveren Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) bezwingen könnte. Dass es ihm dennoch gelang, lässt hoffen, dass van Aert nun auch mental seine gewohnte Stärke wiedergefunden hat.

Der Tageszweite mochte sich derweil damit trösten, der erste Mexikaner zu sein, der jemals die Gesamtführung eines Giros übernommen hat. Der 21jährige war an der Spitze der Favoritengruppe gewesen, als Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), der als Sieger der Strade Bianche 2023 zu den Favoriten auf den Tageserfolg gehörte, auf staubtrockenem Schotter in einer Kurve ausrutschte und nicht zuletzt Primož Roglič (Red Bull – Bora – Hansgrohe) zu Boden brachte. Dass der 35jährige Slowene bald darauf mit einem Platten weiter zurückgeworfen wurde, mochte der Grund sein, warum Del Toro im so entstandenen Spitzengrüppchen aufs Tempo drückte, obwohl sein Kapitän Juan Ayuso durch besagten Sturz ebenfalls aufgehalten worden war – und mit Egan Bernal (Ineos Grenadiers) auch ein Klassementfahrer vorne vertreten war. Der 28jährige Kolumbianer wurde schließlich von der Verfolgergruppe um Ayuso eingeholt, scheint als aktueller Gesamtsiebter aber erstmalig seit seinem Girosieg 2021 (und seinem schlimmen Trainingsunfall vor dreieinhalb Jahren) die Top ten einer Grand Tour anpeilen zu können.

Ayuso schob sich indes als Etappensiebter wieder auf den zweiten Gesamtplatz, den er schon am Freitag mit einem überraschenden Sieg erreicht hatte. Da schien der Schlussanstieg im Apennin eigentlich Rogličs Stärken zu entsprechen, nach dem der 22jährige Spanier sich bei seiner Attacke denn auch mehrfach verwundert umdrehte, während er den Hauptkonkurrenten, der hinter Del Toro und Bernal erst als Vierter ins Ziel kam, um vier Sekunden (plus zehn Sekunden Bonifikation) distanzierte.

Ayuso dürfte also die besten Karten haben, um in knapp zwei Wochen den Giro gewinnen zu können – auch wenn sein mexikanischer Kollege zur Zeit über eine Minute Vorsprung hat. Obwohl Del Toro vier beachtliche Profi­erfolge errungen hat, seit er 2023 die Tour de L’Avenir, die wichtigste Rundfahrt im Nachwuchsbereich, gewonnen hatte, ließ er bei seiner bisher einzigen Teilnahme an einer großen Landesrundfahrt, als 36. der Vuelta a España im letzten Herbst, noch keine Siegchancen erahnen.

Roglič muss derweil hoffen, dass er am montäglichen Ruhetag seine Sturzfolgen soweit auskurieren kann, um am Dienstag ein ähnlich beeindruckendes Ergebnis im Kampf gegen die Uhr zu erzielen wie schon beim ersten Zeitfahren zehn Tage zuvor. Angesichts von über einer Minute Rückstand auf Ayuso darf er vorerst jedenfalls keine einzelne Sekunde mehr verschusseln, wie ihm das noch am Sonnabend passiert war: Nachdem der 24jährige Australier Luke Plapp (Team Jayco AlUla) aus einer Fluchtgruppe den Etappensieg errungen hatte, ließ der Slowene eine kleine Lücke aufgehen, als sein spanischer Hauptkonkurrent aus der Favoritengruppe ins Ziel sprintete.

Während Del Toros Spitzenplatz der Mannschaft um Ayuso vorläufig allerlei taktische Optionen eröffnet, erscheinen die kollektiven Möglichkeiten von Red Bull – Bora – Hansgrohe um so deutlicher begrenzt: Daniel Felipe Martínez, der Vorjahreszweite, ist weit von Bestform entfernt; Jai Hindley, der Girosieger von 2022, musste sogar mit Hirnerschütterung und Wirbelbruch aufgeben, nachdem er am Donnerstag auf regennasser Straße in einen Sturz verwickelt worden war.

Die Massenkarambolage hatte vorübergehend eine Neutralisation des Rennens erfordert, bevor dann in Neapel der 26jährige Australier Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) den Sprint um den Etappensieg gewann. Zur erwarteten Sprintentscheidung war es auch zwei Tage vorher in Lecce gekommen, wo freilich kaum jemand mit dem 23jährigen Niederländer Cas­per van Uden (Team Picnic PostNL) als Sieger gerechnet hatte. Weniger überraschend war dagegen, dass Mads Pedersen (Lidl – Trek) am Mittwoch in einem atemberaubenden Bergaufsprint seinen dritten Tageserfolg erreichte.