Die vor 37 Jahren von Jim Morrisons Grab gestohlene Büste des Rockstars ist durch einen Zufall wiedergefunden worden. Die Marmorbüste des US-Rockers ist mit zahlreichen Graffiti versehen, Mund und Nase sind abgeschlagen, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die Pariser Polizei auf Instagram veröffentlichte. Die Büste sei zufällig bei einer Durchsuchung von der Antikorruptionsbrigade gefunden worden, hieß es am Montag in Polizeikreisen. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Jim Morrison, der mit den Doors und Songs wie »Light My Fire« und »The End« zu Weltruhm gelangte, war 1971 im Alter von 27 Jahren gestorben. (dpa/jW)